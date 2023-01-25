Сценарист Александр Адабашьян раскрыл детали телефонного разговора с режиссером Никитой Михалковым, которого недавно выписали из больницы. Как сообщает «КП», с его слов, кинодеятель сейчас чувствует себя хорошо.
Адабашьян подчеркнул, что Михалков хотел домой, однако не был уверен, что его в ближайшее время выпишут из больницы.
«Все обследования у него уже заканчивались, никаких серьезных процедур в больнице больше не оставалось», — отметил сценарист.
Он добавил, что голос у режиссера бодрый. Михалков рассказал ему, что занимается зарядкой и приводит себя в привычную физическую форму.
Напомним, что Никиту Михалкова госпитализировали в начале января — в пресс-службе режиссера заявляли, что он попал в больницу с гриппом. Сперва кинематографа поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. Ему был поставлен диагноз «идиопатическая пневмония». Во вторник, 24 января, стало известно о выписке режиссера.