Сценарист Александр Адабашьян раскрыл детали телефонного разговора с режиссером Никитой Михалковым, которого недавно выписали из больницы. Как сообщает «КП», с его слов, кинодеятель сейчас чувствует себя хорошо.

Адабашьян подчеркнул, что Михалков хотел домой, однако не был уверен, что его в ближайшее время выпишут из больницы.

«Все обследования у него уже заканчивались, никаких серьезных процедур в больнице больше не оставалось», — отметил сценарист.

Он добавил, что голос у режиссера бодрый. Михалков рассказал ему, что занимается зарядкой и приводит себя в привычную физическую форму.