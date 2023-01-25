Киркоров: «За непристойности даю в репу!»

«Мне 55 лет! Если бы я был 18-летним пацаном-девственником, то, может быть, мне бы и поступали непристойные предложения. А так в 55, поверьте, ни я себе не позволяю их кому-то делать, ни мне они не поступают», — признается Киркоров.