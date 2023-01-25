В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
46 минут назад

Киркоров: «За непристойности даю в репу!»

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров в беседе с Prozvezd.info рассказал, что назойливые поклонницы уже давно не делают ему непристойных предложений.

Киркоров: «За непристойности даю в репу!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне боятся делать подобные предложения, потому что я же сразу в репу даю. Все непристойности, которые приписывают мне, пусть остаются на языках тех, кто об этом говорит», — заявил исполнитель.

По его словам, он уже давно воздерживается от случайных связей. Он подчеркнул, что даже «думать не хочет» о подобном.

«Мне 55 лет! Если бы я был 18-летним пацаном-девственником, то, может быть, мне бы и поступали непристойные предложения. А так в 55, поверьте, ни я себе не позволяю их кому-то делать, ни мне они не поступают», — признается Киркоров.

Ранее адвокат Александр Добровинский рассказал о проблемах Киркорова с недвижимостью. В одном из московских судов состоялась беседа по поводу этой ситуации: сторона защиты предоставила экспертизу. Теперь, когда началось разбирательство, налоговая не имеет права начислять пени на те налоги, которые Киркоровым якобы не были уплачены.

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители