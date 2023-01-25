Киркоров: «За непристойности даю в репу!»

Певец Филипп Киркоров в беседе с Prozvezd.info рассказал, что назойливые поклонницы уже давно не делают ему непристойных предложений.
«Мне боятся делать подобные предложения, потому что я же сразу в репу даю. Все непристойности, которые приписывают мне, пусть остаются на языках тех, кто об этом говорит», — заявил исполнитель.
По его словам, он уже давно воздерживается от случайных связей. Он подчеркнул, что даже «думать не хочет» о подобном.
«Мне 55 лет! Если бы я был 18-летним пацаном-девственником, то, может быть, мне бы и поступали непристойные предложения. А так в 55, поверьте, ни я себе не позволяю их кому-то делать, ни мне они не поступают», — признается Киркоров.
Ранее адвокат Александр Добровинский рассказал о проблемах Киркорова с недвижимостью. В одном из московских судов состоялась беседа по поводу этой ситуации: сторона защиты предоставила экспертизу. Теперь, когда началось разбирательство, налоговая не имеет права начислять пени на те налоги, которые Киркоровым якобы не были уплачены.