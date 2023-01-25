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50 минут назад

Отец Жанны Фриске озвучил последнее желание дочери

Никита Бородкин

Певица Жанна Фриске завещала воспитание своего сына Платона близкой подруге Ольге Орловой. О такой последней воле артистки рассказал ее отец Владимир, сообщает Starhit.

Отец Жанны Фриске озвучил последнее желание дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, когда певице было уже сложно говорить, у нее спросили, кому она хочет передать воспитание Платона. Артистка забраковала все варианты, включая родного отца мальчика Дмитрия Шепелева, указав на свою подругу.

Напомним, что Жанна Фриске родила сына от телеведущего, а в 2015 году умерла. Во многих интервью Шепелев признавался, что запрещает родителям и сестре Фриске видеться с ребенком. Пользователи соцсетей неоднократно осуждали его за то, что он не дает Платону видеться с родственниками.

Ранее отец певицы Владимир Фриске заявил, что Шепелев снял со счета его внука Платона почти все деньги. По его словам, ранее на счете находилось 200 тысяч евро, а осталось всего 6 тысяч. По данным Мужчины, телеведущий недавно купил машину.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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