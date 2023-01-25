Отец Жанны Фриске озвучил последнее желание дочери

Певица Жанна Фриске завещала воспитание своего сына Платона близкой подруге Ольге Орловой. О такой последней воле артистки рассказал ее отец Владимир, сообщает Starhit.

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По его словам, когда певице было уже сложно говорить, у нее спросили, кому она хочет передать воспитание Платона. Артистка забраковала все варианты, включая родного отца мальчика Дмитрия Шепелева, указав на свою подругу.

Напомним, что Жанна Фриске родила сына от телеведущего, а в 2015 году умерла. Во многих интервью Шепелев признавался, что запрещает родителям и сестре Фриске видеться с ребенком. Пользователи соцсетей неоднократно осуждали его за то, что он не дает Платону видеться с родственниками.