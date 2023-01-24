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6 минут назад

Власти Пятигорска захотели отменить концерт Инстасамки

Елена Прошина

Глава муниципалитета Пятигорска заявил, что власти города направили обращение к организаторам концерта исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной под псевдонимом Инстасамка, с просьбой об отмене мероприятия. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Власти Пятигорска захотели отменить концерт Инстасамки
Фото: соцсетисоцсети

«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Провёл встречу с собственником ДК «София» – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края», – написал Ворошилов.

Он также добавил, что написал обращение к правоохранительным органам с просьбой провести «проверки организации» концерта.

Ранее сообщалось, что Инстасамка собирается выступить в Пятигорске, несмотря на протесты родителей.

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