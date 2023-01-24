Власти Пятигорска захотели отменить концерт Инстасамки

«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Провёл встречу с собственником ДК «София» – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края», – написал Ворошилов.