Власти Пятигорска захотели отменить концерт Инстасамки

Глава муниципалитета Пятигорска заявил, что власти города направили обращение к организаторам концерта исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной под псевдонимом Инстасамка, с просьбой об отмене мероприятия. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Провёл встречу с собственником ДК «София» – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края», – написал Ворошилов.
Он также добавил, что написал обращение к правоохранительным органам с просьбой провести «проверки организации» концерта.
Ранее сообщалось, что Инстасамка собирается выступить в Пятигорске, несмотря на протесты родителей.