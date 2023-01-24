Ирина Шейк высказалась о скандальном показе с головами животных

Вчера пользователи Сети буквально обезумели от показа новой коллекции Schiaparelli. Модники со всего мира наблюдали за эпатажным шоу с восторгом, а защитники природы, напротив, жестко раскритиковали бренд за использование искусственных чучел животных. Попасть в эпицентр скандала не посчастливилось Ирине Шейк: она стала одной из моделей, прошедшихся по подиуму на открытии парижской Недели моды в платье с головой льва. Россиянка решила не отмалчиваться и публично выступила в защиту французского бренда.

«Я поддерживаю невероятных художников, которые работали без устали, создавая эти творения своими руками, используя шерсть, шелк и мыло, чтобы воссоздать искусственного льва — олицетворение гордости, — написала селебрити в своем инстаграм-аккаунте (запрещен в РФ). — Горжусь тем, что мне была предоставлена возможность соприкоснуться с творением Дэниеля Розберри».

Другие фигуры мира моды не смогли пройти мимо поста Шейк и один за другим начали слать ей эмодзи сердечек и огоньков.