Ирина Шейк высказалась о скандальном показе с головами животных

Вчера пользователи Сети буквально обезумели от показа новой коллекции Schiaparelli. Модники со всего мира наблюдали за эпатажным шоу с восторгом, а защитники природы, напротив, жестко раскритиковали бренд за использование искусственных чучел животных. Попасть в эпицентр скандала не посчастливилось Ирине Шейк: она стала одной из моделей, прошедшихся по подиуму на открытии парижской Недели моды в платье с головой льва. Россиянка решила не отмалчиваться и публично выступила в защиту французского бренда.
«Я поддерживаю невероятных художников, которые работали без устали, создавая эти творения своими руками, используя шерсть, шелк и мыло, чтобы воссоздать искусственного льва — олицетворение гордости, — написала селебрити в своем инстаграм-аккаунте (запрещен в РФ). — Горжусь тем, что мне была предоставлена возможность соприкоснуться с творением Дэниеля Розберри».
Другие фигуры мира моды не смогли пройти мимо поста Шейк и один за другим начали слать ей эмодзи сердечек и огоньков.
Между прочим, бренд неожиданно поддержала организация по защите животных PETA. По словам президента компании Ингрид Ньюкирк, наряды Schiaparelli «прославляют красоту диких животных и представляют собой мощное выступление против трофейной охоты». Вдобавок она призвала других дизайнеров последовать примеру опального бренда. Напоминаем: это всего лишь второй день Недели моды. Уверены, в 2023 году она будет ох какой насыщенной!