Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре»

«Это будет один из первых фильмов, в которых Уилл снимется после вручения "Оскара", и это весьма удивительно, учитывая, что это будет фильм для детей. Он проделал большую работу над собой, и все согласны с тем, что к моменту выхода фильма все это уже будет в прошлом», — рассказал источник газеты из киноиндустрии.