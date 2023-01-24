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39 минут назад

Актера Алека Болдуина осудили за эротизацию фото жены с ребенком

Газета.Ru

Американский актер Алек Болдуин выразил недовольство реакцией комментаторов в социальной сети на подпись к фотографии его жены с шестилетним сыном, сообщает американское издание PageSix.

Болдуина осудили за эротизацию фото жены с ребенком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«США — это страна, подпитываемая ненавистью», — заявил 64-летний актер, общаясь с подписчиком.

В своем аккаунте Болдуин выложил фото своего шестилетнего сына, упирающегося рукой в спину 39-летней Хилари Болдуин с подписью «Старая уловка «позвольте помассировать вам спинку»», что вызвало волну критики. Комментаторы посчитали, что мужчина сексуализирует своего собственного сына.

Под давлением общественного мнения Болдуин поменял подпись к фотографии.

Прокуратура ведет расследование обвинения актера в непреднамеренном убийстве за смертельный выстрел в оператора вестерна «Ржавчина» Галину Хатчинс в октябре 2021 года, однако он продолжает сниматься в сериале.

Шоу-бизнес,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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