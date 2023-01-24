Болдуина осудили за эротизацию фото жены с ребенком

Американский актер Алек Болдуин выразил недовольство реакцией комментаторов в социальной сети на подпись к фотографии его жены с шестилетним сыном, сообщает американское издание PageSix.

«США — это страна, подпитываемая ненавистью», — заявил 64-летний актер, общаясь с подписчиком.

В своем аккаунте Болдуин выложил фото своего шестилетнего сына, упирающегося рукой в спину 39-летней Хилари Болдуин с подписью «Старая уловка «позвольте помассировать вам спинку»», что вызвало волну критики. Комментаторы посчитали, что мужчина сексуализирует своего собственного сына.

Под давлением общественного мнения Болдуин поменял подпись к фотографии.