СМИ: покинувшая Россию Ауг приезжает на заработки в Москву

Покинувшая Россию актриса Юлия Ауг тайно приезжает в Москву на заработки. Об этом сообщает Woman.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, живущая в Эстонии артистка недавно сыграла в фильме-сказке «Огниво против Волшебной Скважины» одну из главных ролей. Однако на показ отснятых эпизодов в Доме кино она уже не приехала.

«Она была в Москве буквально в январе. Мы ждали Юлию на премьеру, но буквально 20-го числа у нее случилась репетиция в Таллине… Она часто бывает в России», — рассказала продюсер картины Анастасия Разлогова.

Отметим, что ранее выросшая в Эстонии Ауг признавалась, что ей нужен российский паспорт лишь для заработков. Причина кроется в том, что иностранные граждане не могут подавать в России заявки на интересные для нее проекты.