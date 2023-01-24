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26 минут назад

СМИ: покинувшая Россию Ауг тайно приезжает на заработки в Москву

Никита Бородкин

Покинувшая Россию актриса Юлия Ауг тайно приезжает в Москву на заработки. Об этом сообщает Woman.ru.

СМИ: покинувшая Россию Ауг приезжает на заработки в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, живущая в Эстонии артистка недавно сыграла в фильме-сказке «Огниво против Волшебной Скважины» одну из главных ролей. Однако на показ отснятых эпизодов в Доме кино она уже не приехала.

«Она была в Москве буквально в январе. Мы ждали Юлию на премьеру, но буквально 20-го числа у нее случилась репетиция в Таллине… Она часто бывает в России», — рассказала продюсер картины Анастасия Разлогова.

Отметим, что ранее выросшая в Эстонии Ауг признавалась, что ей нужен российский паспорт лишь для заработков. Причина кроется в том, что иностранные граждане не могут подавать в России заявки на интересные для нее проекты.

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Напомним, что в ноябре 2022 года бывшая свекровь выселила Юлию Ауг из квартиры. Причиной ссоры стала критика актрисы спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Анастасия Разлогова,Юлия Ауг,
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