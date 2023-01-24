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36 минут назад

«Верю, что мы обнимемся»: Железняк ответила на нападки Кошмал

Никита Бородкин

Актриса Олеся Железняк ответила на нападки со стороны Анны Кошмал, которая раскритиковала коллег по сериалу «Сваты» за поддержку спецоперации. Как сообщает StarHit, она не стала осуждать артистку, а наоборот, заявила, что готова с ней пообщаться и обсудить все недопонимания.

«Верю, что мы обнимемся»: Железняк ответила на нападки Кошмал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен — это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — сказала Железняк.

Железняк добавила, что Кошмал следует успокоиться и прекратить поливать грязью окружающих. Актриса также отметила, что старается искать плюсы в любой ситуации, а поведение коллеги назвала «каким-то помутнением».

«Мы в такое время живем, оно даже прекрасное, потому что многое вскрывает. Но мне не стыдно говорить о том, что люблю свою Родину. Я благодарна своей стране. И говорю об этом, потому что хочу, а не потому что мне заплатили», — заключила артистка.

Напомним, что в конце прошлого года Кошмал, сыгравшая Женю в «Сватах», раскритиковала Татьяну Кравченко, Федора Добронравова и Олесю Железняк за поддержку России в конфликте на Украине.

Шоу-бизнес,Анна Кошмал,Олеся Железняк,Татьяна Кравченко,Федор Добронравов,
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