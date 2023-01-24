«Верю, что мы обнимемся»: Железняк ответила на нападки Кошмал

Актриса Олеся Железняк ответила на нападки со стороны Анны Кошмал, которая раскритиковала коллег по сериалу «Сваты» за поддержку спецоперации. Как сообщает StarHit, она не стала осуждать артистку, а наоборот, заявила, что готова с ней пообщаться и обсудить все недопонимания.
«Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен — это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — сказала Железняк.
Железняк добавила, что Кошмал следует успокоиться и прекратить поливать грязью окружающих. Актриса также отметила, что старается искать плюсы в любой ситуации, а поведение коллеги назвала «каким-то помутнением».
«Мы в такое время живем, оно даже прекрасное, потому что многое вскрывает. Но мне не стыдно говорить о том, что люблю свою Родину. Я благодарна своей стране. И говорю об этом, потому что хочу, а не потому что мне заплатили», — заключила артистка.
Напомним, что в конце прошлого года Кошмал, сыгравшая Женю в «Сватах», раскритиковала Татьяну Кравченко, Федора Добронравова и Олесю Железняк за поддержку России в конфликте на Украине.