«Верю, что мы обнимемся»: Железняк ответила на нападки Кошмал

«Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен — это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — сказала Железняк.