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1 час назад

Максакова заявила, что Долина "напрасно обижается" на сравнения с мумией

Газета.Ru

Оперная певица Мария Максакова раскритиковала внешность и характер Ларисы Долиной. Ее слова цитирует StarHit.

Максакова заявила, что Долина "напрасно обижается" на сравнения с мумией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Она злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает», — высказалась Максакова.

По словам исполнительницы, Долиной стоило покинуть сцену еще несколько лет назад.

«Когда эта женщина была успешной джазовой певицей по советским меркам, она выглядела иначе. Кто бы мог подумать, что вот так все изменится», — говорит Максакова.

Шоу-бизнес,Мария Максакова-Игенбергс,
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