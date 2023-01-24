Внучка Ротару разозлила украинцев роскошной жизнью

Внучка Софии Ротару София Евдокименко, проживающая в США, обрушила на себя волну критики за любовь к роскошной жизни. Об этом пишет портал «Слово и дело».

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Девушка живет в Америке, но отдыхать любит на дорогих европейских курортах, где останавливается в люксовых отелях. Не так давно она отдыхала на вилле своей бабушки в Испании, куда летала бизнес-классом.

Многие подписчики Софии в соцсетях посчитали такой уровень жизни недопустимым. По их мнению, в то время, как девушка сорит деньгами, ее земляки даже не знают, что их ждет завтра. Украинцы подвергли критике такое поведение Евдокименко, а многие посчитали, что та помощь, которую певица оказала ВСУ сама Ротару, была неполномерной и сделана для галочки.