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1 час назад

Внучка Ротару разозлила украинцев роскошной жизнью

Елена Прошина

Внучка Софии Ротару София Евдокименко, проживающая в США, обрушила на себя волну критики за любовь к роскошной жизни. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Внучка Ротару разозлила украинцев роскошной жизнью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушка живет в Америке, но отдыхать любит на дорогих европейских курортах, где останавливается в люксовых отелях. Не так давно она отдыхала на вилле своей бабушки в Испании, куда летала бизнес-классом.

Многие подписчики Софии в соцсетях посчитали такой уровень жизни недопустимым. По их мнению, в то время, как девушка сорит деньгами, ее земляки даже не знают, что их ждет завтра. Украинцы подвергли критике такое поведение Евдокименко, а многие посчитали, что та помощь, которую певица оказала ВСУ сама Ротару, была неполномерной и сделана для галочки.

Стала известна судьба имущества Ротару в Крыму

Ранее фолловеры раскритиковали внучку Софии Ротару за то, что она пишет в соцсетях на русском языке. Многие обвинили ее в поддержке России. После скандала София переключилась на английский. По словам знакомых с ситуацией источников, об этом девушку попросила ее знаменитая бабушка.

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