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33 минуты назад

«Злая, одинокая»: Максакова жестко высказалась о Долиной

Никита Бородкин

45-летняя оперная дива Мария Максакова раскритиковала внешность Ларисы Долиной. Как сообщает StarHit, живущей на Украине артистке не понравилось исполнение коллегой новогоднего хита «Пока часы двенадцать бьют» на «Голубом огоньке».

Максакова заявила, что когда-то Долина была успешной «по советским меркам» джазовой певицей, однако тогда она выглядела иначе.

Максакова обрушилась с критикой на Хабенского

«На ее примере можно отследить, что происходит с исполнителем, который вовремя не ушел со сцены. Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает», — заявила Мария.

Отметим, что ранее Максакова раскритиковала Полину Гагарину — причиной критики стало исполнение композиции Аллы Пугачевы в праздничную ночь. По мнению Марии, Гагарина плохо исполнила песню «Любовь, похожая на сон», якобы пытаясь доказать Примадонне, что российская эстрада «на что-то способна» без нее.

Шоу-бизнес,Видео,Мария Максакова-Игенбергс,Полина Гагарина,
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