Родственники Моисеева вступили в борьбу за наследство артиста

После смерти российского певца Бориса Моисеева встал вопрос о том, кому достанется многомиллионное состояние артиста. Несмотря на то что еще после первого инсульта певец составил завещание, родственники решили вступить в борьбу за наследство. Всю недвижимость Моисеев завещал своему концертному директору Сергею Гороху, который был с ним в самые сложные моменты болезни, сообщают «Народные Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Именно Горох оказался тем человеком, который спас Моисеева во время первого инсульта. После этого концертный директор ухаживал за артистом и помогал ему. В квартире певца даже установили тревожную кнопку, чтобы Моисеев мог вызвать помощь в случае ухудшения самочувствия.

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По данным издания, в распоряжение Гороха перейдут три квартиры. Одна из них, площадью 120 «квадратов», находится на Садовом кольце. В квартире есть несколько гардеробных, предметы интерьера от Gucci и столик на позолоченных ножках. Вторая квартира, которую сам артист в шутку называл «загородной дачей», расположена в самом элитном районе Юрмалы. Ее стоимость оценивается в 10 млн рублей. Моисеев также приобрел жилплощадь в Дубае. Квартира-студия на 102-м этаже небоскреба площадью 115 кв. м, стоит $300 тысяч.

С завещанием Моисеева не согласился старший брат артиста Маркс Толкач, который последние годы жил в Канаде. Он опроверг информацию о том, что у него был конфликт со звездным родственником, и отметил, что даже созванивался с ним полтора года назад. Толкач не просто остался недоволен завещанием, он обвинил Гороха в смерти своего родного брата. По его мнению, концертный директор специально ограничил общение артиста с родственниками и потакал в его пагубных привычках. Как сообщает издание, Толкач специально прилетел из Канады, чтобы оспорить завещание. Его интересы в суде будет представлять известный адвокат Александр Добровинский.

Вопрос встал не только о недвижимости артиста, но и о правах на музыкальные композиции. Изначально Горох рассказал, что все доходы от песен будут направлены в Фонд Бориса Моисеева, созданный для помощи пережившим инсульт. Издание уточняет, что с этим не согласился музыкант Николай Трубач, который написал несколько песен для артиста и исполнил с ним «Голубую луну» и «Щелкунчика». Трубач заявил, что права на часть песен принадлежат ему. Авторские права на главные хиты Моисеева находятся во владении студии «Диалог», а точнее музыкального продюсера Евгения Фридлянда. Продюсер уточнил, что права на новые хиты, записанные в других студиях, достанутся родственникам, если в завещании не было указано других лиц.