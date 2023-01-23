Бывшая любовница испанского короля Хуана Карлоса продает дом за £15 млн

Экс-любовница бывшего короля Испании Хуана Карлоса продает свой дом в британском графстве Шропшир после того, как начала опасаться за свою безопасность. Об этом пишет Daily Mail.

Немецкая принцесса Коринна Сайн-Витгенштейн-Сай надеется получить до £15 млн за особняк эпохи Регентства Чикнелл-Холл. Она решила продать дом после того, как рассказала друзьям, что чувствует себя небезопасно в доме.

Ранее он был взломан в ходе рейда, который, по ее мнению, был совершен людьми, работающими на бывшего испанского короля. Коринна Сайн-Витгенштейн-Сай вовлечена в судебный процесс против 85-летнего Хуана Карлоса. Она обвиняет его в преследовании и установлении за ней "постоянного враждебного" наблюдения с 2012 года.

Бывший испанский король отрицает любые правонарушения. Друг немецкой принцессы заявил, что ей грустно расставаться с Чикнелл-Холл, который она купила за £6 млн в 2015 году.