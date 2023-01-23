В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
27 минут назад

Daily Mail: бывшая любовница испанского короля Хуана Карлоса продает дом за £15 млн

Газета.Ru

Экс-любовница бывшего короля Испании Хуана Карлоса продает свой дом в британском графстве Шропшир после того, как начала опасаться за свою безопасность. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая любовница испанского короля Хуана Карлоса продает дом за £15 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Немецкая принцесса Коринна Сайн-Витгенштейн-Сай надеется получить до £15 млн за особняк эпохи Регентства Чикнелл-Холл. Она решила продать дом после того, как рассказала друзьям, что чувствует себя небезопасно в доме.

Ранее он был взломан в ходе рейда, который, по ее мнению, был совершен людьми, работающими на бывшего испанского короля. Коринна Сайн-Витгенштейн-Сай вовлечена в судебный процесс против 85-летнего Хуана Карлоса. Она обвиняет его в преследовании и установлении за ней "постоянного враждебного" наблюдения с 2012 года.

Бывший испанский король отрицает любые правонарушения. Друг немецкой принцессы заявил, что ей грустно расставаться с Чикнелл-Холл, который она купила за £6 млн в 2015 году.

"Она превратила поместье и его территорию в нечто весьма впечатляющее, и ее очень любят местные жители. Это довольно печально, но я понимаю, что ее дело о домогательствах в Лондоне против Хуана Карлоса заставило ее опасаться жить в отдаленном поместье", - заявил он.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Сара Фергюсон процитировала Елизавету II на похоронах Лизы Мари Пресли.

Шоу-бизнес,Сара Фергюсон,Лиза Пресли,Елизавета II,Хуан Карлос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители