«Нас позвали»: Галич подколола Собчак после вечеринки с Бейонсе в Дубае

Телеведущая Ида Галич ответила журналистке Ксении Собчак, которая пожаловалась на то, что не смогла попасть на выступление певицы Бейонсе в Дубае. Об этом сообщает Starhit.
Напомним, что исполнительница вернулась на сцену после четырехлетнего перерыва, выступив на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае. Мероприятие было закрытым, билеты на него не продавались. Среди российских звезд там побывали Галич, Клава Кока, Нюша, Карина Нигай и Виктория Лопырева. Собчак посетовала в своих соцсетях, что ее не оказалось среди них.
«Общий список, наверняка, внушительный. А мы можем «внушиться» еще Клавой Кокой и Кариной Нигай. Не иначе как организаторы пытались собрать какой-то пазл с картинкой, которая известна только им», — написала журналистка.
«Ксения Анатольевна! Родная! У нас общее то, что нас всех позвали», — подколола Галич телеведущую в ответ.
Отметим, что Ида активно делится впечатлениями с подписчиками по поводу своей поездки в Дубай. Она призналась, что рада стать частью «суперзакрытой вечеринки года».