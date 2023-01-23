«Нас позвали»: Галич подколола Собчак после вечеринки с Бейонсе в Дубае

Телеведущая Ида Галич ответила журналистке Ксении Собчак , которая пожаловалась на то, что не смогла попасть на выступление певицы Бейонсе в Дубае . Об этом сообщает Starhit.

Напомним, что исполнительница вернулась на сцену после четырехлетнего перерыва, выступив на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае. Мероприятие было закрытым, билеты на него не продавались. Среди российских звезд там побывали Галич, Клава Кока, Нюша, Карина Нигай и Виктория Лопырева. Собчак посетовала в своих соцсетях, что ее не оказалось среди них.