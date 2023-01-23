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47 минут назад

«Нас позвали»: Галич подколола Собчак после вечеринки с Бейонсе в Дубае

Никита Бородкин

Телеведущая Ида Галич ответила журналистке Ксении Собчак, которая пожаловалась на то, что не смогла попасть на выступление певицы Бейонсе в Дубае. Об этом сообщает Starhit.

«Нас позвали»: Галич подколола Собчак после вечеринки с Бейонсе в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что исполнительница вернулась на сцену после четырехлетнего перерыва, выступив на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае. Мероприятие было закрытым, билеты на него не продавались. Среди российских звезд там побывали Галич, Клава Кока, Нюша, Карина Нигай и Виктория Лопырева. Собчак посетовала в своих соцсетях, что ее не оказалось среди них.

«Общий список, наверняка, внушительный. А мы можем «внушиться» еще Клавой Кокой и Кариной Нигай. Не иначе как организаторы пытались собрать какой-то пазл с картинкой, которая известна только им», — написала журналистка.

«Ксения Анатольевна! Родная! У нас общее то, что нас всех позвали», — подколола Галич телеведущую в ответ.

Отметим, что Ида активно делится впечатлениями с подписчиками по поводу своей поездки в Дубай. Она призналась, что рада стать частью «суперзакрытой вечеринки года».

Шоу-бизнес,Клава Кока,Ксения Собчак,Виктория Лопырева,
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