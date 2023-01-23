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1 час назад

«Я - маньяк»: Охлобыстин ответил осуждающим его коллегам

Мария Иванова

Актер Иван Охлобыстин ответил на комментарии коллег, «сомневающихся в его психическом здоровье», заявив, что может назвать себя маньяком, если «верность - показатель безумия». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я - маньяк»: Охлобыстин ответил осуждающим его коллегам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Охлобыстин рассказал, что его критикует режиссер Роман Качанов, с которым они вместе работали над фильмами «ДМБ», «Даун Хаус» и другими.

Актер отметил, что Качанов «сбежал за бугор» и теперь «чихвостит» его за консервативные взгляды и поддержку власти, называя сумасшедшим.

«Ну, если сейчас верность - показатель безумия, то я действительно маньяк. А как иначе?! Я же и за Путина голосовал, за изменения в Конституции тоже с удовольствием. Теперь то что фифы топорщить?! Что было, то было. Случись заново выбирать, выбрал бы тоже самое», - заявил Охлобыстин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Актер добавил, что его крестник, актер Артур Смолянинов (признан иноагентом в РФ) «советует отдать под суд» крестного отца.

«Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной Отчизны. А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик! <…> Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать я и правда сумасшедший», - заключил Охлобыстин.

Ранее в одном из интервью Смольянинов заявил, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Также он сказал, что его не интересует, «что останется от России».

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России».

Шоу-бизнес,Роман Качанов,Иван Охлобыстин,Александр Бастрыкин,Артур Смолянинов,Владимир Путин,Следственный комитет,
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