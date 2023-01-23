«Я - маньяк»: Охлобыстин ответил осуждающим его коллегам

«Ну, если сейчас верность - показатель безумия, то я действительно маньяк. А как иначе?! Я же и за Путина голосовал, за изменения в Конституции тоже с удовольствием. Теперь то что фифы топорщить?! Что было, то было. Случись заново выбирать, выбрал бы тоже самое», - заявил Охлобыстин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).