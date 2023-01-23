«Я - маньяк»: Охлобыстин ответил осуждающим его коллегам

Актер Иван Охлобыстин ответил на комментарии коллег, «сомневающихся в его психическом здоровье», заявив, что может назвать себя маньяком, если «верность - показатель безумия». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Охлобыстин рассказал, что его критикует режиссер Роман Качанов, с которым они вместе работали над фильмами «ДМБ», «Даун Хаус» и другими.
Актер отметил, что Качанов «сбежал за бугор» и теперь «чихвостит» его за консервативные взгляды и поддержку власти, называя сумасшедшим.
«Ну, если сейчас верность - показатель безумия, то я действительно маньяк. А как иначе?! Я же и за Путина голосовал, за изменения в Конституции тоже с удовольствием. Теперь то что фифы топорщить?! Что было, то было. Случись заново выбирать, выбрал бы тоже самое», - заявил Охлобыстин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Актер добавил, что его крестник, актер Артур Смолянинов (признан иноагентом в РФ) «советует отдать под суд» крестного отца.
«Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной Отчизны. А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик! <…> Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать я и правда сумасшедший», - заключил Охлобыстин.
Ранее в одном из интервью Смольянинов заявил, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Также он сказал, что его не интересует, «что останется от России».
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России».