Стало известно, сколько принц Гарри уже заработал на продаже скандальных мемуаров

Главный ньюсмейкер января принц Гарри ожидаемо заработал баснословную сумму на публикации своих скандальных мемуаров — книги под названием «Запасной». Как пишет британское издание The Mirrow, еще до публикации он получил 20 миллионов долларов. Но есть еще процент от продаж, и он составил немногим меньше — 16 миллионов долларов. Удивляться тут не приходится: мемуары принца стали бестселлером в Великобритании и даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстропродаваемое произведение.