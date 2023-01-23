Стало известно, сколько принц Гарри уже заработал на продаже скандальных мемуаров

Главный ньюсмейкер января принц Гарри ожидаемо заработал баснословную сумму на публикации своих скандальных мемуаров — книги под названием «Запасной». Как пишет британское издание The Mirrow, еще до публикации он получил 20 миллионов долларов. Но есть еще процент от продаж, и он составил немногим меньше — 16 миллионов долларов. Удивляться тут не приходится: мемуары принца стали бестселлером в Великобритании и даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстропродаваемое произведение.
«Единственные книги, которые обошли их по продажам, — это серия «Гарри Поттер» Джоан Роулинг», — сообщил Ларри Финли, управляющий директор издательства Penguin Random House, с которым Гарри заключил контракт еще в 2020 году.
Напомним, книга Spare, написанная принцем Гарии совместно с журналистом Джоном Мерингером (к слову, он заработал на этом один миллион долларов) вышла 10 января 2023 года и еще до своего появления в магазинах наделала много шума. Для королевской семьи она имела эффект разорвавшейся бомбы: автобиографичное произведение основано на скандальных разоблачениях королевских особ и откровенных признаниях из жизни самого Гарри.