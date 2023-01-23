Моргенштерн* разгромил сцену на концерте в Стамбуле

Рэпер Моргенштерн (признан в России иноагентом) снова удивил публику эпатажным поведением. Как сообщает «Слово и Дело», он разгромил сцену во время выступления в Стамбуле.

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Накануне рэпер дал концерт в турецкой столице, на котором ему удалось собрать почти полный зал. Зрители были рады исполнителю и тепло его приняли, но в конце выступления музыкант внезапно нецензурно высказался в адрес фанатов.

После мероприятия Моргенштерну* стало плохо — в соцсетях он поделился снимками с врачами скорой помощи, которые проверяли состояние его здоровья. Причину обращения к медикам он не уточнил, однако помощь ему не потребовалась — через несколько часов он опубликовал видео из торгового центра.

Отметим, что на концерте заметили и другую российскую знаменитость, которая решила покинуть страну — блогера Даню Милохина. Сейчас он обосновался в США.