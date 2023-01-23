В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
21 минуту назад

Моргенштерн* разгромил сцену на концерте в Стамбуле

Никита Бородкин

Рэпер Моргенштерн (признан в России иноагентом) снова удивил публику эпатажным поведением. Как сообщает «Слово и Дело», он разгромил сцену во время выступления в Стамбуле.

Моргенштерн разгромил сцену на концерте в Стамбуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне рэпер дал концерт в турецкой столице, на котором ему удалось собрать почти полный зал. Зрители были рады исполнителю и тепло его приняли, но в конце выступления музыкант внезапно нецензурно высказался в адрес фанатов.

После мероприятия Моргенштерну* стало плохо — в соцсетях он поделился снимками с врачами скорой помощи, которые проверяли состояние его здоровья. Причину обращения к медикам он не уточнил, однако помощь ему не потребовалась — через несколько часов он опубликовал видео из торгового центра.

Отметим, что на концерте заметили и другую российскую знаменитость, которая решила покинуть страну — блогера Даню Милохина. Сейчас он обосновался в США.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Шоу-бизнес,Видео,Даня Милохин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители