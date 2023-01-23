Сын Маргариты Тереховой оставил семью и уехал в Европу

"[Уехал] сначала в Польшу. Он там пытается себя творчески реализовать. Я чувствовала, что все идет к этому, у него были творческие муки здесь: он режиссер, сценарист, он не находил здесь выхлоп, и это очень злило. И решил, что где-то там у него получится", - рассказала певица.