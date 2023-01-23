Сын Маргариты Тереховой оставил семью и уехал в Европу

Сын актрисы Маргариты Тереховой Александр решил уехать в Европу. Об этом сообщила его супруга Татьяна Найник в эфире шоу "Звезды сошлись".
"[Уехал] сначала в Польшу. Он там пытается себя творчески реализовать. Я чувствовала, что все идет к этому, у него были творческие муки здесь: он режиссер, сценарист, он не находил здесь выхлоп, и это очень злило. И решил, что где-то там у него получится", - рассказала певица.
По словам Найник, малолетняя дочь пары страдает из-за разлуки с отцом. Она утверждает, что в последнее время супруг перестал обеспечивать ребенка.
"Я, конечно, была против. Как он считал, я пыталась по-разному манипулировать, а это просто были мои эмоции", - поделилась невестка Тереховой.