Умерла звездный парикмахер Долорес Кондрашова

Ушла из жизни российский и советский парикмахер и дизайнер, заслуженный деятель искусств РФ Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила телеведущая Оксана Пушкина/