Федункив рассказала об «импортозамещении» в Париже

Марина Федункив отдыхает во Франции и в микроблоге активно делится впечатлениями. Так, оказывается, в Париже в кафе посуда из Гусь-Хрустального, в некоторых магазинах торгуют товарами Ивановской фабрики, а также продается косметика из Старого Оскола. Артистка в шутку назвала это импортозамещением, - пишет портал actualnews.
Также артистка выкладывает в интернет видеоролики. На одном из них она в шутку комментирует репертуар Гранд-Оперы и рекомендует театру изменить программу, добавив в программу произведение группы «Любэ».
«Видали, Гранд-Опера. Вот сколько люди живут, но ведь знать не знают, что у нас для них давно песня написана. Вот эта: «Да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера. Прорвемся! — ответят опера», — пошутила Марина.
Недавно Федункив призвала женщин не держаться за отношения, в которых человек причинил боль.
«Начать жизнь с чистого листа может каждая, важно оставить багаж страданий и разочарования», - объяснила она.