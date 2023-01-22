Федункив рассказала об «импортозамещении» в Париже

«Видали, Гранд-Опера. Вот сколько люди живут, но ведь знать не знают, что у нас для них давно песня написана. Вот эта: «Да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера. Прорвемся! — ответят опера», — пошутила Марина.