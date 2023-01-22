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51 минуту назад

Жаркие споры: кто лучший исполнитель хита «Любовь, похожая на сон»

Ирина Лебедева

Песня «Любовь, похожая на сон», была написана композитором Игорем Крутым тридцать лет назад. В 1994 году ее спела Алла Пугачева и композиция получила премию как шлягер десятилетия. С тех пор она ассоциировалась с Примадонной.

Жаркие споры: кто лучший исполнитель хита «Любовь, похожая на сон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но, как пишет «Комсомольская Правда», недавно хит перепела Полина Гагарина, после чего в социальных сетях не утихают споры: кто исполнил песню лучше?

Журналисты обратились за консультацией к эксперту. Саундпродюсер Юлия Таравкова поделилась своим мнением.

«Единственное, что объединяет таких диаметрально противоположных певиц как Алла Пугачева и Полина Гагарина в этой песне – это диапазон. Полина - техничная певица и спела технически песню великолепно: немного по-своему... Но я считаю исполнение этой песни Полиной - слишком скучным эмоционально, тут она абсолютно проигрывает артистическому таланту Аллы Пугачевой. Алла Пугачева - певица, которая пела не голосом, а душой», - высказалась эксперт.

Что же касается обычных россиян, то их мнения разделились. Поклонники Полины Гагариной уверены, что именно она – лучший исполнитель, другие считают, что лучше Аллы Борисовны хит не представлял никто.

Истинный автор слов песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон» — поэтесса Любовь Воропаева. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявила она сама.

Шоу-бизнес,Любовь Воропаева,Полина Гагарина,Алла Пугачева,
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