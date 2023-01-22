В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
43 минуты назад

Савичева рассказала о конфликте с Гагариной и Фадеевым

Ирина Лебедева

Выпускница «Фабрики звезд Юлия Савичева в интервью Яне Чуриковой рассказала о том, как складывались отношения с коллегами по отечественному шоу-бизнесу. К примеру, у Юлии были серьезные конфликты с Полиной Гагариной и Максимом Фадеевым.

Савичева рассказала о конфликте с Гагариной и Фадеевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, ее отношения с Полиной Гагариной испортились после того, как Савичева поехала представлять Россию на «Евровидение». Поехать туда должна была Гагарина как победительница конкурса, но она, по словам Юлии, не подписала контракт с продюсером, вследствие чего осталась не у дел, - рассказывает «Комсомольская Правда».

«Мне сказали: «Едешь ты. С такой-то песней». «Есть!». Конечно, Гагарина меня ненавидела за все это», - вспоминает Юлия.

Ссора с продюсером Максимом Фадеевым произошла, по мнению певицы, из-за наветов недоброжелателей. Сейчас недоразумение исчерпано и запрет на исполнение хитов Савичевой снят.

«Тогда его такие люди обступили... Много лет я работала рядом и видела, как он падок на комплименты и лесть. Как любит, когда его превозносят в ранг небожителя. Эти люди поняли слабые места и пользовались этим. Меня отодвигали все дальше, дальше и дальше. Он даже не верил мне, чтобы обсуждать что-то по телефону. Теперь все изменилось. Мы на связи, я могу петь старые песни», – объяснила Савичева.

Ранее Юлия Савичева рассказала, кто является ее поклонниками. По ее словам, это люди в возрасте 25-45 лет

«Мой слушатель — человек достаточно интеллигентный. Его ценности: искренность, честность, доброта, любовь, уважение к себе и окружающим», — считает артистка.

Шоу-бизнес,Юлия Савичева,Полина Гагарина,Максим Фадеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители