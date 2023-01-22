Савичева рассказала о конфликте с Гагариной и Фадеевым

Выпускница «Фабрики звезд Юлия Савичева в интервью Яне Чуриковой рассказала о том, как складывались отношения с коллегами по отечественному шоу-бизнесу. К примеру, у Юлии были серьезные конфликты с Полиной Гагариной и Максимом Фадеевым.
Так, ее отношения с Полиной Гагариной испортились после того, как Савичева поехала представлять Россию на «Евровидение». Поехать туда должна была Гагарина как победительница конкурса, но она, по словам Юлии, не подписала контракт с продюсером, вследствие чего осталась не у дел, - рассказывает «Комсомольская Правда».
«Мне сказали: «Едешь ты. С такой-то песней». «Есть!». Конечно, Гагарина меня ненавидела за все это», - вспоминает Юлия.
Ссора с продюсером Максимом Фадеевым произошла, по мнению певицы, из-за наветов недоброжелателей. Сейчас недоразумение исчерпано и запрет на исполнение хитов Савичевой снят.
«Тогда его такие люди обступили... Много лет я работала рядом и видела, как он падок на комплименты и лесть. Как любит, когда его превозносят в ранг небожителя. Эти люди поняли слабые места и пользовались этим. Меня отодвигали все дальше, дальше и дальше. Он даже не верил мне, чтобы обсуждать что-то по телефону. Теперь все изменилось. Мы на связи, я могу петь старые песни», – объяснила Савичева.
Ранее Юлия Савичева рассказала, кто является ее поклонниками. По ее словам, это люди в возрасте 25-45 лет
«Мой слушатель — человек достаточно интеллигентный. Его ценности: искренность, честность, доброта, любовь, уважение к себе и окружающим», — считает артистка.