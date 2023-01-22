Савичева рассказала о конфликте с Гагариной и Фадеевым

«Тогда его такие люди обступили... Много лет я работала рядом и видела, как он падок на комплименты и лесть. Как любит, когда его превозносят в ранг небожителя. Эти люди поняли слабые места и пользовались этим. Меня отодвигали все дальше, дальше и дальше. Он даже не верил мне, чтобы обсуждать что-то по телефону. Теперь все изменилось. Мы на связи, я могу петь старые песни», – объяснила Савичева.