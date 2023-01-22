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1 час назад

СМИ: Пугачева выбирает жилье в Израиле

Ирина Лебедева

Алла Пугачева с супругом и детьми пока живет в доме брата Максима Галкина* Дмитрия в израильской Кесарии. Но, как сообщает «Комсомольская Правда», звездное семейство планирует обзавестись собственной недвижимостью в этой стране.

Пугачева начала поиски жилья в Израиле
Фото: РИА Новости РИА Новости

Как предполагается, для приобретения достойных апартаментов Алле Борисовне придется продать что-то их имеющихся в России активов. К примеру, загородный коттедж в деревне Малые Бережки или одну из принадлежащих мужу квартир. Это возможно сделать даже без появления собственников в России – по доверенности или электронным образом.

Пугачева устроила своих детей в частную русско-еврейскую школу

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев пожелал вырастить в России поколение, не знающее, кто такие Алла Пугачева и Борис Гребенщиков. Его мнение прозвучало в эфире РБК.

*признан в РФ иностранным агентом

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