Пугачева начала поиски жилья в Израиле

Алла Пугачева с супругом и детьми пока живет в доме брата Максима Галкина* Дмитрия в израильской Кесарии. Но, как сообщает «Комсомольская Правда», звездное семейство планирует обзавестись собственной недвижимостью в этой стране.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как предполагается, для приобретения достойных апартаментов Алле Борисовне придется продать что-то их имеющихся в России активов. К примеру, загородный коттедж в деревне Малые Бережки или одну из принадлежащих мужу квартир. Это возможно сделать даже без появления собственников в России – по доверенности или электронным образом.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев пожелал вырастить в России поколение, не знающее, кто такие Алла Пугачева и Борис Гребенщиков. Его мнение прозвучало в эфире РБК.