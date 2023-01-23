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35 минут назад

Ургант отреагировал на слухи о возвращении «Вечернего Урганта» в эфир

Lenta.ruиещё 4

Телеведущий Иван Ургант заявил, что снимки с певцом Филиппом Киркоровым и блогершей Валей Карнавал, которые, как предположили Telegram-каналы, могли быть сделаны на съемках новой программы «Вечерний Ургант», не имеют отношения к шоу. На слухи о возвращении передачи в эфир он отреагировал в беседе с РБК.

Ургант отреагировал на слухи о возвращении «Вечернего Урганта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шоумен назвал появившиеся в соцсетях фотографии съемкой неизвестного происхождения.

«Человек, немного похожий на меня, [на снимках] говорит с человеком, совершенно не похожим на Киркорова. Могу подтвердить, что когда завершится перерыв, мы с радостью ждем в студии и Филиппа, и Валентину», — заявил Ургант.

Снимки с Киркоровым и Ургантом в декорациях, похожих на телевизионную студию, стали распространяться в Telegram 21 января.

«"Вечернему Урганту" быть. Уже вовсю идут сьемки. Филипп Киркоров — один из первых, кто посетил шоу в качестве гостя», — написал канал «Светские хроники».

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В нем также было опубликовано фото Карнавал, снятое якобы в гримерке «Вечернего Урганта».

«Валя Карнавал, судя по ее фото из гримерки шоу "Вечернего Урганта", следующий гость после Филиппа Киркорова», — утверждалось в публикации.

Позднее Super.ru сообщило, что снимки с Ургантом и Киркоровым могли быть сделаны на частном мероприятии в Дубае, на котором были воссозданы декорации «Вечернего Урганта».

Вечернее шоу с Иваном Ургантом не выходит в эфир с конца февраля. В СМИ неоднократно появлялись утверждения о закрытии передачи, однако Первый канал их опровергал. Одна из ведущих «Вечернего Урганта» Алла Михеева также заявляла, что желает скорейшего возвращения программы в эфир.

Шоу-бизнес,Валя Карнавал,Алла Михеева,Иван Ургант,Филипп Киркоров,Первый канал,
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