Стала известна стоимость недвижимости Бузовой и Собчак

Недавно Ольга Бузова и Ксения Собчак перебрались в новое жилье. Журналистка достроила особняк, певица завершила ремонт в квартире.

Собчак строила и обставляла дом четыре года. Площадь коттеджа более 1000 квадратных метров, он находится в поселке «Горки 8», в 15 км от МКАД. Как пишет teleprogramma.pro, значительную часть расходов по строительству и обустройству Ксения смогла компенсировать размещением рекламы.

Средняя цена домов такой площади в этом поселке - 6 миллионов долларов (414 млн руб.). Там множество комнат, гримерки, гардеробные, кинозал, баня и бассейн.

Ольга Бузова также потратила на свое новое жилье немало времени и средств. Она купила квартиру в Москве еще в 2019 году. Ремонт в новостройке был завершен лишь к концу 2022 года.

Квартиру площадью 220 квадратов Ольга покупала за 120 миллионов рублей. О стоимости ремонта и обустройства звезда умалчивает. Квартира находится в охраняемом жилом комплексе на западе Москвы, рядом с парком Победы. Дом малоэтажный, во дворе - собственный парк, фонтаны, благоустроенная территория, есть даже озеро. Бузова оборудовала для себя 30-метровую гардеробную.