Композитор Зацепин объяснил, почему перестал общаться с Пугачевой

Александру Зацепину в этом году исполняется 97 лет. Он написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, имеет звание заслуженного деятеля искусств России.
Знаменитый композитор продолжает трудиться. Сейчас он пишет музыку для мюзиклов и спектаклей. Но с эстрадными исполнителями Зацепин работать перестал.
Журналисты «Московского Комсомольца» задали Александру Сергеевичу вопрос о его взаимоотношениях с Примадонной. Композитор ответил кратко.
«Уже давно не общались. У нас нет никаких тем общих для разговоров. Да, хиты в ее исполнении были. Но в то же время была «Песенка о медведях», «Есть только миг» — их не она исполняла», уточнил он.
Ранее композитор Александр Зацепин в интервью «Собеседнику» выразил мнение, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева в будущем вернется в страну. При этом он заявил, что свою музыкальную карьеру артистка уже закончила.