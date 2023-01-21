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53 минуты назад

Композитор Зацепин объяснил, почему перестал общаться с Пугачевой

Ирина Лебедева

Александру Зацепину в этом году исполняется 97 лет. Он написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, имеет звание заслуженного деятеля искусств России.

Композитор Зацепин объяснил, почему перестал общаться с Пугачевой
Фото: РИА Новости РИА Новости

Знаменитый композитор продолжает трудиться. Сейчас он пишет музыку для мюзиклов и спектаклей. Но с эстрадными исполнителями Зацепин работать перестал.

Журналисты «Московского Комсомольца» задали Александру Сергеевичу вопрос о его взаимоотношениях с Примадонной. Композитор ответил кратко.

«Уже давно не общались. У нас нет никаких тем общих для разговоров. Да, хиты в ее исполнении были. Но в то же время была «Песенка о медведях», «Есть только миг» — их не она исполняла», уточнил он.

Ранее композитор Александр Зацепин в интервью «Собеседнику» выразил мнение, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева в будущем вернется в страну. При этом он заявил, что свою музыкальную карьеру артистка уже закончила.

Шоу-бизнес,Александр Зацепин,Алла Пугачева,
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