Композитор Зацепин назвал причину, по которой не общается с Пугачевой

Советский композитор Александр Зацепин поделился, из-за чего он не общается с Аллой Пугачевой .

«У нас нет никаких тем общих для разговоров», – передает слова Зацепина «Московский комсомолец».

В этом году Александру Зацепину исполняется 97 лет. Его песни в исполнении Пугачевой присутствовали в телефильме «Отважный Ширак». Одна из них стала хитом – «Волшебник недоучка». В картине «Фантазии Веснухина» Пугачева исполнила хиты «Куда уходит детство» и «Рисуйте, рисуйте», также написанные Зацепиным.