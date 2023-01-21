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48 минут назад

Композитор Зацепин назвал причину, по которой он не общается с Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

Советский композитор Александр Зацепин поделился, из-за чего он не общается с Аллой Пугачевой.

Композитор Зацепин назвал причину, по которой не общается с Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас нет никаких тем общих для разговоров», – передает слова Зацепина «Московский комсомолец».

В этом году Александру Зацепину исполняется 97 лет. Его песни в исполнении Пугачевой присутствовали в телефильме «Отважный Ширак». Одна из них стала хитом – «Волшебник недоучка». В картине «Фантазии Веснухина» Пугачева исполнила хиты «Куда уходит детство» и «Рисуйте, рисуйте», также написанные Зацепиным.

Композитор добавил, что они уже давно не общались с Аллой Пугачевой.

Шоу-бизнес,Александр Зацепин,Алла Пугачева,
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