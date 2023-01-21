Звезда «Прекрасной няни» рассказал о странных методах работы режиссера

«Я помню случай, режиссер Алексей Кирющенко говорил какую-то пакость мне, потому что хотел добиться от меня эмоций. И он получал то, что хотел. Конечно, в момент, когда тебе такое говорят, ты думаешь: «Да пошел ты сам...» Но ты не можешь сказать так, потому что ты в кадре. А после съемки ты не можешь ответить, потому что этот человек старше тебя и надо соблюдать какую-то субординацию. Но это работа режиссера с актером, и это нормально», — сказал Сердюк.