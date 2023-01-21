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35 минут назад

Актер из "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО

Газета.Ruиещё 3

Актер, сыгравший в фильме «Виват, гардемарины!», Михаил Мамаев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Актер из "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО
Фото: СоцсетиСоцсети

«Если так повернется, что вырвут руль или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей», — написал Мамаев.

Михаил Мамаев известен по ролям в таких телепроектах, как «Виват, Гардемарины!», «Месть», «В ожидании чуда», «Город соблазнов» и «Ошибка следствия».

В 2022 году Михаил Мамаев перенес токсический гепатит после приема антибиотиков.

Шоу-бизнес,Михаил Мамаев,
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