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54 минуты назад

Певицу Монеточку признали иноагентом

Lenta.ru

Министерство юстиции России признало иностранным агентом певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Певицу Монеточку признали иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно пояснению, исполнительница« получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине». Отмечается, что она проживает за пределами России.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включены основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, депутат Мосгордумы Дарья Беседина, общественный деятель Ибрагим Яганов, видеоблогер Антон Пикули (настоящее имя — Антон Устимов), блогер Владимир Харченко и проект для трансгендерных людей T9 NSK.

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