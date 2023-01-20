Певицу Монеточку признали иноагентом

Министерство юстиции России признало иностранным агентом певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно пояснению, исполнительница« получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине». Отмечается, что она проживает за пределами России.