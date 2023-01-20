Певицу Монеточку признали иноагентом

Министерство юстиции России признало иностранным агентом певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно пояснению, исполнительница« получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине». Отмечается, что она проживает за пределами России.
Кроме того, в реестр иностранных агентов включены основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, депутат Мосгордумы Дарья Беседина, общественный деятель Ибрагим Яганов, видеоблогер Антон Пикули (настоящее имя — Антон Устимов), блогер Владимир Харченко и проект для трансгендерных людей T9 NSK.