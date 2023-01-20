Ким Кардашьян высмеяли из-за странного хобби

Народная мудрость гласит: красиво жить не запретишь, поэтому знаменитости не стесняются афишировать свои дорогостоящие увлечения. Например, Мадонна скупает старинные картины, а Ким Кардашьян за последние несколько лет пристрастилась к акcессуарам умерших знаменитостей. У звезды уже есть часы Cartier, которые когда-то носила Жаклин Кеннеди . Также на аукционе она покупала три нефритовых браслета, инкрустированных бриллиантами, бренда Lorraine Schwartz, которые принадлежали Элизабет Тейлор . А на прошлой неделе Ким пополнила коллекцию бриллиантовым колье принцессы Дианы. И вроде бы предметы роскоши должны вызывать зависть и восхищение, но эффект получится обратный. Интернет-пользователи заподозрили у селебрити нездоровую страсть к вещами усопших звезд.

Тролли из Твиттера в шутку предположили, что Ким подражает Волан-де-Морту, который создал семь крестражей, чтобы спрятать в них кусочки своей души. Некоторые нашли сходство с персонажем вселенной Marvel Таносом. «Ким собирает предметы умерших знаменитостей, как будто это Камни Бесконечности. Ким, что ты замышляешь?» — цитирует пользователя Medialeaks. А фанаты Лары Крофт сожалеют, что в поп-культуре у их кумира появилась конкурентка — еще одна расхитительница гробниц. Вспоминая историю с платьем Мэрлин Монро, думаем, все куда проще. Ким льстит причастность к «особому» шарму суперзвезд прошлого. Когда для популярности было недостаточно родиться в доме со скоростным интернетом.