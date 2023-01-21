Сердюк рассказал о психологическом насилии во время съемок в «Моей прекрасной няне»

Звезда «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк рассказал о неизвестной стороне работы на съемочной площадке сериала.
Он признался, что иногда находился под психологическим насилием. Действия такого характера осуществлял режиссер ситкома Алексей Кирющенко.
Сердюк отметил, что к таким способам он прибегал, чтобы вывести артиста на необходимые эмоции. О таких деталях Сердюк рассказал в интервью YouTube-каналу «PROжизнь».
«Конечно, в момент, когда тебе такое говорят, ты думаешь: «Да пошел ты сам…». Но ты не можешь сказать так, потому что ты в кадре. А после съемки ты не можешь ответить», — отметил Павел Сердюк, подчеркнув, что потом режиссер извинялся за сказанное.
Ранее звезда «Моей прекрасной няни» рассказал о своем гонораре в сериале. По его словам, он возрос с 50 долларов за день до четырехзначной суммы.