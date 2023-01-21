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12 минут назад

Павел Сердюк рассказал о психологическом насилии во время съемок в «Моей прекрасной няне»

Слово и Делоиещё 1

Звезда «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк рассказал о неизвестной стороне работы на съемочной площадке сериала.

Сердюк рассказал о психологическом насилии во время съемок в «Моей прекрасной няне»
Фото: скрин видеоскрин видео

Он признался, что иногда находился под психологическим насилием. Действия такого характера осуществлял режиссер ситкома Алексей Кирющенко.

Сердюк отметил, что к таким способам он прибегал, чтобы вывести артиста на необходимые эмоции. О таких деталях Сердюк рассказал в интервью YouTube-каналу «PROжизнь».

«Конечно, в момент, когда тебе такое говорят, ты думаешь: «Да пошел ты сам…». Но ты не можешь сказать так, потому что ты в кадре. А после съемки ты не можешь ответить», — отметил Павел Сердюк, подчеркнув, что потом режиссер извинялся за сказанное.

Ранее звезда «Моей прекрасной няни» рассказал о своем гонораре в сериале. По его словам, он возрос с 50 долларов за день до четырехзначной суммы.

Шоу-бизнес,Алексей Кирющенко,Павел Сердюк,
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