Сердюк рассказал о психологическом насилии во время съемок в «Моей прекрасной няне»

«Конечно, в момент, когда тебе такое говорят, ты думаешь: «Да пошел ты сам…». Но ты не можешь сказать так, потому что ты в кадре. А после съемки ты не можешь ответить», — отметил Павел Сердюк, подчеркнув, что потом режиссер извинялся за сказанное.