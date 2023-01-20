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11 минут назад

Надежда Бабкина призналась в любви Аллегровой

Газета.Ru

Певица Надежда Бабкина поздравила в Telegram-канале коллегу Ирину Аллегрову с днем рождения.

Бабкина призналась в любви Аллегровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабкина призналась в любви Аллегровой, назвав артистку «шикарной, чувственной и очень эффектной женщиной, с четким посылом и мощным нутром».

Бабкина заявила, что поухаживала бы за Аллегровой, если бы была мужчиной. В таком случае певица «положила бы все силы», чтобы оказаться с ней рядом.

«Пусть даже ненадолго», — добавила звезда. 20 января Аллегровой исполнилось 71 год.

Бабкина пожелала Аллегровой долгих лет жизни и продолжать радовать поклонником своим творчеством.

Ранее продюсер Виктор Дробыш назвал Аллегрову «императрицей».

Шоу-бизнес,Ирина Аллегрова,Надежда Бабкина,Виктор Дробыш,
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