Бабкина призналась в любви Аллегровой, назвав артистку «шикарной, чувственной и очень эффектной женщиной, с четким посылом и мощным нутром».

Бабкина заявила, что поухаживала бы за Аллегровой, если бы была мужчиной. В таком случае певица «положила бы все силы», чтобы оказаться с ней рядом.