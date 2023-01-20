Певица Надежда Бабкина поздравила в Telegram-канале коллегу Ирину Аллегрову с днем рождения.
Бабкина призналась в любви Аллегровой, назвав артистку «шикарной, чувственной и очень эффектной женщиной, с четким посылом и мощным нутром».
Бабкина заявила, что поухаживала бы за Аллегровой, если бы была мужчиной. В таком случае певица «положила бы все силы», чтобы оказаться с ней рядом.
«Пусть даже ненадолго», — добавила звезда. 20 января Аллегровой исполнилось 71 год.
Бабкина пожелала Аллегровой долгих лет жизни и продолжать радовать поклонником своим творчеством.
Ранее продюсер Виктор Дробыш назвал Аллегрову «императрицей».