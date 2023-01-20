Дочь певицы Глюкозы устроила дома пожар

Дочь певицы Глюкозы вернулась из своего путешествия по Индии и, судя по всему, так расстроилась от погоды за окном, что решила учинить дома настоящий апокалипсис. 15-летняя Лидия рассказала в соцсетях, что устроила в квартире пожар. Начинающая артистка сняла видео из ванной комнаты и поделилась им в соцсетях.