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25 минут назад

Дочь певицы Глюкозы устроила дома пожар

Super.ru

Дочь певицы Глюкозы вернулась из своего путешествия по Индии и, судя по всему, так расстроилась от погоды за окном, что решила учинить дома настоящий апокалипсис. 15-летняя Лидия рассказала в соцсетях, что устроила в квартире пожар. Начинающая артистка сняла видео из ванной комнаты и поделилась им в соцсетях.

Дочь певицы Глюкозы устроила дома пожар
Фото: соцсетисоцсети

Лидия, дочь Глюкозы

«Возвращаюсь в Москву из Индии и в этот же день нечаянно устраиваю пожар. Для всех, кто волнуется: слава богу, все хорошо, никто не пострадал. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками»

Старшая дочь Глюкозы пошла по стопам звездной мамы: под псевдонимом ray! она уже вовсю записывает собственные песни и выступает на корпоративах. Клипы юной артистки набирали более миллиона просмотров на YouTube еще до того, как Глюкоза призналась, что это ее дочь. Писать песни и выпускать клипы девушке помогает папа –– бизнесмен Александр Чистяков.

Шоу-бизнес,Александр Чистяков,
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