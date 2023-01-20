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9 минут назад

Чехова высказалась об отъезде из России

Никита Бородкин

Телеведущая Анфиса Чехова, которая недавно вернулась в Москву из США, в социальных сетях поделилась с подписчиками мыслями о переезде из России. Как сообщает «Мослента», планы на переезд будут сильно зависеть от ее избранника.

Анфиса Чехова ответила на вопрос о переезде из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одна я вряд ли перееду», — сказала Чехова.

Отвечая на вопрос еще одного подписчика, 45-летняя Чехова уточнила, что ее возлюбленный живет и работает в США и переезжать в Москву не собирается. Раскрыть личность бойфренда она отказалась.

«Лишь в том случае, если я соберусь рожать или выходить замуж. Во всех остальных случаях я не собираюсь афишировать свою личную жизнь», — подчеркнула артистка.

Напомним, что ранее Чехова опубликовала фото в купальнике. Пользователи соцсетей восхитились фигурой телеведущей, отметив, что она выглядит моложе 45 лет.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
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