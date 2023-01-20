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29 минут назад

Дочь Глюкозы устроила дома пожар

Алиса Селезнёва

Дочь певицы Глюкозы 15-летняя Лидия рассказала в соцсетях, что случайно устроила дома пожар, сняв в доказательство видео из ванной комнаты. Об этом пишет «Газета.ру».

Дочь Глюкозы устроила дома пожар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Возвращаюсь в Москву из Индии и в этот же день нечаянно устраиваю пожар. Для всех, кто волнуется, — слава Богу, все хорошо, никто не пострадал, все нормально. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками», — написала девушка.

Ранее российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, показала в соцсетях реакцию своих детей на дорогие новогодние подарки. Ее 15-летняя дочь Лидия получила от мамы часы Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом, стоимость которых превышает 1 млн рублей.

При этом Лидия активно занимается своей сольной карьерой. Она выступала под псевдонимом LIDUS, а недавно взяла имя Ray. Клипы девушки набирали более миллиона просмотров на YouTube еще до того, как Глюкоза призналась, что это ее дочь.

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