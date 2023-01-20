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1 час назад

Хаматова рассказала, как замерзла на сцене в США

Никита Бородкин

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о том, как замерзла во время выступления на театральной сцене в США. Как сообщает «Газета.Ru», об этом она призналась в интервью Ксении Чабаненко.

Хаматова рассказала, как замерзла на сцене в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне артистка читала стихотворения российских поэтов в спектакле «Орфей» в Сан-Франциско.

«Я благодарна зрителям — вчера все очень внимательно слушали. Но было очень холодно на сцене. Топили почему-то страшно люто кондиционеры. Я боялась, что у меня от холода будет дрожать голос», — призналась Хаматова.

Напомним, что в марте 2022 года Хаматова эмигрировала из России. Во время начала спецоперации на Украине она находилась в отпуске в Латвии вместе с детьми. Сперва актриса хотела просто «переждать» события, однако после решила остаться в прибалтийской стране, где устроилась в Новый рижской театр.

Позднее артистка призналась, что ей тяжело выступать на латышском языке, из-за чего она уехала в США на гастроли.

Шоу-бизнес,Ксения Чабаненко,Чулпан Хаматова,
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