Вайкуле объяснила, почему считает себя и Пугачеву справедливыми

Эстрадная певица и актриса Лайма Вайкуле находится в дружеских отношениях со сбежавшей из России артисткой Алой Пугачевой. Недавно она объяснила, почему считает себя и Примадонну справедливыми.
Певица собирается дать несколько концертов в Израиле, где сейчас проживает вместе с семьей Пугачева. В честь этого она дала небольшое интервью местным представителям СМИ.
«Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята», — подчеркнула она в беседе с ведущей программы «Культурник».
Ранее в Сети ходили слухи о том, что Вайкуле борется с рецидивом рака груди, который ей удалось победить еще 30 лет назад. Многие связывают отъезд Пугачевой из России с ухудшением состояния здоровья подруги.