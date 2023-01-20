Вайкуле объяснила, почему считает себя и Пугачеву справедливыми

Эстрадная певица и актриса Лайма Вайкуле находится в дружеских отношениях со сбежавшей из России артисткой Алой Пугачевой. Недавно она объяснила, почему считает себя и Примадонну справедливыми.

Фото: Агентство «Москва» | Александр Авилов Агентство «Москва» | Александр Авилов

Певица собирается дать несколько концертов в Израиле, где сейчас проживает вместе с семьей Пугачева. В честь этого она дала небольшое интервью местным представителям СМИ.

«Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята», — подчеркнула она в беседе с ведущей программы «Культурник».