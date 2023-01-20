«Я рыдаю»: Волочкова рассказала о мешающей делать шпагат травме

Балерина Анастасия Волочкова разрыдалась после того, как узнала о рецидиве старой травмы. Как сообщает «Слово и Дело», из-за нее балерина больше не может демонстрировать поклонникам свой фирменный шпагат.

В январе 2023 года бывшая прима Большого театра уехала отдыхать на Мальдивы. Боли в области паха беспокоили ее и раньше, однако она не придавала им особого значения. Через какое-то время они усилились, балерина обнаружила, что утратила свою гибкость и с трудом может передвигаться.

Обратиться к врачам танцовщица решила по возвращению в Россию. Она не уточнила диагноз, однако, по ее словам, прогноз неутешителен.

«Не думала даже о том, что результаты исследований будут столь плачевными. Я рыдаю... Но сила моей воли безгранична!» — заявила подписчикам Волочкова.

Звезда не намерена опускать руки и решительно настроена бороться с недугом, однако судьба сольного концерта балерины теперь под угрозой.