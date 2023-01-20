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43 минуты назад

«Я рыдаю»: Волочкова рассказала о мешающей делать шпагат травме

Никита Бородкин

Балерина Анастасия Волочкова разрыдалась после того, как узнала о рецидиве старой травмы. Как сообщает «Слово и Дело», из-за нее балерина больше не может демонстрировать поклонникам свой фирменный шпагат.

«Я рыдаю»: Волочкова рассказала о мешающей делать шпагат травме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В январе 2023 года бывшая прима Большого театра уехала отдыхать на Мальдивы. Боли в области паха беспокоили ее и раньше, однако она не придавала им особого значения. Через какое-то время они усилились, балерина обнаружила, что утратила свою гибкость и с трудом может передвигаться.

Обратиться к врачам танцовщица решила по возвращению в Россию. Она не уточнила диагноз, однако, по ее словам, прогноз неутешителен.

«Не думала даже о том, что результаты исследований будут столь плачевными. Я рыдаю... Но сила моей воли безгранична!» — заявила подписчикам Волочкова.

Звезда не намерена опускать руки и решительно настроена бороться с недугом, однако судьба сольного концерта балерины теперь под угрозой.

Напомним, что ранее врач Максим Королев заявлял, что причиной боли Волочковой может быть разрыв приводящей мышцы бедра. Не исключено, что для лечения ей может потребоваться оперативное вмешательство.

Шоу-бизнес,Максим Королев,Анастасия Волочкова,
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