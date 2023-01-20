Жанна Агузарова опубликовала фото после пластики лица

В социальных сетях Агузаровой появилось фото с близкого расстояния. По кадру видно, что певица прибегает к помощи косметологов. У артистки увеличены губы и отсутствуют морщины на лице.
Жанна выбрала броский макияж с акцентом на глазах, в качестве головного убора Агузарова отдала предпочтение кепке. В подписи к публикации артистка поздравила подписчиков с Крещением.
«Сегодня идем все в воду! Наряжаем водичку, заливаем емкости святую воду, даже когда убираешь квартиру», - написала Агузарова.
По словам Жанны, она на себе проверила действие освященной воды. Как именно, певица решила не уточнять.
Артистке 60 лет, в последние года ее внешность претерпела сильные изменения. В комментариях поклонники отметили, что Жанна теряет себя и становится похожа на искусственную женщину. Критике подверглись губы Агузаровой, хейтеры отмечают, что из-за филлеров они вышли за контур и потеряли свое очертание.