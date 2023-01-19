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28 минут назад

Джиган попал в больницу во время отдыха на Маврикии

Никита Бородкин

Рэпер Джиган оказался в больнице во время отдыха на Маврикии. Как сообщает Super.ru, в соцсетях музыкант подшутил над подписчиками и заявил, что «сразился» с двухметровой медузой.

Джиган попал в больницу во время отдыха на Маврикии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам рэпера, когда он плавал в холодной воде рядом якобы оказалась «двухметровая фиолетовая медуза» и между ними произошла «схватка», в которой рэпер использовал краба для защиты, а барракуду — для атаки.

«Мы втроем [убили] эту медузу. Я хотел их отблагодарить, вынести стейк, креветок <...> и эта медуза, последнее щупальце, как крыса, вонзила мне в спину», — с иронией рассказал Джиган (орфография и пунктуация сохранены).

Позднее он признался, что в действительности у него «прихватило» спину из-за холодной воды. Как много времени займет лечение Джиган не уточнил.

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