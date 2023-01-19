В Госдуме предложили признать иноагентом Ивана Урганта

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил признать российского телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом. Об этом сообщает НСН.
Депутату не понравилось, что ему предлагают рекламу с Ургантом.
«У меня в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама от этих людей?» — заявил он, предложив сперва признать шоумена иноагентом, а после определить ему уголовное наказание.
В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).