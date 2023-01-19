В Госдуме предложили признать иноагентом Ивана Урганта

«У меня в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама от этих людей?» — заявил он, предложив сперва признать шоумена иноагентом, а после определить ему уголовное наказание.