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14 минут назад

Иван Ургант предположил, что депутаты решили объявить его иноагентом из-за обиды

Газета.Ruиещё 6

Телеведущий Иван Ургант в интервью НСН пошутил, что в Госдуме его могли предложить признать иноагентом из-за личной неприязни. Он напомнил, что редко приглашал депутатов на шоу «Вечерний Ургант».

Ургант ответил на призыв признать его иноагентом
Фото: ТАССТАСС

«Депутат» и «мало» — это стоящие рядом слова. Я старался. У меня несколько раз бывал руководитель фракции ЛДПР, но он был более радикален», — посмеялся Ургант.

Он также отметил, что последний год многому научил россиян. По мнению Урганта, невозможно представить, какие еще идеи могут прийти в голову депутатам Госдумы. Телеведущий пошутил, что считает это тайной, над разгадкой которой предстоит работать ученым.

«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — резюмировал телеведущий.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,ЛДПР,Госдума,
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