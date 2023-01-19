Ургант ответил на призыв признать его иноагентом

Телеведущий Иван Ургант в интервью НСН пошутил, что в Госдуме его могли предложить признать иноагентом из-за личной неприязни. Он напомнил, что редко приглашал депутатов на шоу «Вечерний Ургант».
«Депутат» и «мало» — это стоящие рядом слова. Я старался. У меня несколько раз бывал руководитель фракции ЛДПР, но он был более радикален», — посмеялся Ургант.
Он также отметил, что последний год многому научил россиян. По мнению Урганта, невозможно представить, какие еще идеи могут прийти в голову депутатам Госдумы. Телеведущий пошутил, что считает это тайной, над разгадкой которой предстоит работать ученым.
«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — резюмировал телеведущий.