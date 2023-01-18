Волочкова рассказала о своих интимных потребностях

«Он был в сексе офигительный! И для меня это очень важно. Когда два дня нет секса, я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная» — сказала балерина, пожелав женщинам таких же любовников.