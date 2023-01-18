Пропавший Познер был обнаружен в США в компании Ярмольника

Журналист Владимир Познер последнее время редко появляется на публике. Выяснилось, что сейчас телеведущий находится в США.

Журналистам удалось заснять Познера во время записи совместной с Леонидом Ярмольником композиции. При этом знаменитости сейчас находятся на территории США, об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Известно, что у журналиста есть гражданство сразу нескольких стран: России, Франции и США. При этом сам Познер родился во Франции и считает себя по национальности французом.