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21 минуту назад

Пропавший Познер был обнаружен в США в компании Ярмольника

Слово и Дело

Журналист Владимир Познер последнее время редко появляется на публике. Выяснилось, что сейчас телеведущий находится в США.

Пропавший Познер был обнаружен в США в компании Ярмольника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналистам удалось заснять Познера во время записи совместной с Леонидом Ярмольником композиции. При этом знаменитости сейчас находятся на территории США, об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Известно, что у журналиста есть гражданство сразу нескольких стран: России, Франции и США. При этом сам Познер родился во Франции и считает себя по национальности французом.

СМИ рассекретили, чем занят пропавший с Первого канала Владимир Познер

Авторская программа телеведущего на Первом канале не выходит с начала спецоперации. Журналист признался, что лично принял решение снять ее с эфира.

Шоу-бизнес,Леонид Ярмольник,Владимир Познер,Первый канал,
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