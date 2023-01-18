В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
12 минут назад

Директор Краско рассказал, что не может попасть в палату актера

Газета.Ru

Директор актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов поделился в беседе с ФАН подробностями самочувствия госпитализированного актера.

Директор Краско рассказал, что не может попасть в палату актера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Смородинова, Краско находится на карантине в больнице. В связи с этим директор не может попасть в палату к актеру. Представитель артиста связывается с ним онлайн.

Отмечается, что 18 января станет известно, когда звезду выпишут. 6 января Краско попал в Елизаветинскую больницу с микроинсультом. Его положили в реанимацию, а затем перевели в обычную палату. Актер рассказывал, что чувствует себя хорошо и надеется поскорее выписаться, чтобы вернуться к работе в театре.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители