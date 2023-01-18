Директор Краско рассказал, что не может попасть в палату актера

По словам Смородинова, Краско находится на карантине в больнице. В связи с этим директор не может попасть в палату к актеру. Представитель артиста связывается с ним онлайн.

Отмечается, что 18 января станет известно, когда звезду выпишут. 6 января Краско попал в Елизаветинскую больницу с микроинсультом. Его положили в реанимацию, а затем перевели в обычную палату. Актер рассказывал, что чувствует себя хорошо и надеется поскорее выписаться, чтобы вернуться к работе в театре.