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29 минут назад

Даню Милохина заметили в компании бывшей возлюбленной в Дубае

Газета.Ru

TikTok-блогер Даня Милохин был замечен в Дубае на прогулке с бывшей возлюбленной Юлей Гаврилиной. Видеоролик опубликовал Telegram-канал "А теперь внимание!".

Даню Милохина заметили в компании бывшей возлюбленной в Дубае
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На кадрах экс-избранники прогуливаются по улице. Согласно сообщению издания, нынешняя девушка Милохина блогерша Катюша отписалась от него в соцсетях.

После того, как стало известно о том, что Гаврилина и Милохин расстались, в сети начали распространяться слухи о том, что блогер начал отношения с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой вместе выступал на "Ледниковом периоде". Однако знаменитости несколько раз опровергали эту информацию, после чего Милохин начал встречаться с Катюшей.

Шоу-бизнес,Даня Милохин,Евгения Медведева,
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