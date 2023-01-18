Даню Милохина заметили в компании бывшей возлюбленной в Дубае

TikTok-блогер Даня Милохин был замечен в Дубае на прогулке с бывшей возлюбленной Юлей Гаврилиной. Видеоролик опубликовал Telegram-канал "А теперь внимание!".
На кадрах экс-избранники прогуливаются по улице. Согласно сообщению издания, нынешняя девушка Милохина блогерша Катюша отписалась от него в соцсетях.
После того, как стало известно о том, что Гаврилина и Милохин расстались, в сети начали распространяться слухи о том, что блогер начал отношения с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой вместе выступал на "Ледниковом периоде". Однако знаменитости несколько раз опровергали эту информацию, после чего Милохин начал встречаться с Катюшей.