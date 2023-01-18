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43 минуты назад

Ярослав Бойко с женой не пришли в суд на развод

Газета.Ru

Актер Ярослав Бойко и его супруга Рамуне Ходоркайте не явились в суд на дело о бракоразводном процессе. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на судебные документы.

Ярослав Бойко с женой не пришли в суд на развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что 27 декабря 2022 года стороны встретились для финального разговора, после чего дата развода была назначена на 13 января 2023 года. Однако супруги не явились не заседание.

Уточняется, что новое заседание назначено на 31 января 2023 года. Новость о разводе знаменитостей появилась 21 декабря. Бойко заявил, что они расходятся с супругой мирно. Также бывшие возлюбленные не будут делить совместно нажитое имущество.

Шоу-бизнес,Ярослав Бойко,
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