Ярослав Бойко с женой не пришли в суд на развод

Актер Ярослав Бойко и его супруга Рамуне Ходоркайте не явились в суд на дело о бракоразводном процессе. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на судебные документы.

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Сообщается, что 27 декабря 2022 года стороны встретились для финального разговора, после чего дата развода была назначена на 13 января 2023 года. Однако супруги не явились не заседание.