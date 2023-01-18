Певица Брегвадзе рассказала о посланном ей Кикабидзе сигнале незадолго до смерти

Кикабидзе был в коме, но вышел из нее за несколько дней досмерти, вспомнила артистка. Брегвадзе рассказала, что ей из больницы позвонила дочка актера. Кикабидзе не мог говорить, поэтому певица попросила друга моргнуть, если он хочет ее увидеть. Актер «улыбнулся и моргнул», вспомнила Брегвадзе.