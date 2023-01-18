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7 минут назад

Певица Брегвадзе рассказала о сигнале, который Кикабидзе послал ей незадолго до смерти

Слово и Дело

Певица Нани Брегвадзе рассказала о последнем разговоре сактером Вахтангом Кикабидзе. Артист послал ей последний сигнал, сообщает «МК».

Певица Брегвадзе рассказала о посланном ей Кикабидзе сигнале незадолго до смерти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Брегвадзе отметила, что постоянно оставалась на связи с Кикабидзе.

Но попрощаться с артистом она не успела.

«Я плачу сутками напролет. Я потеряла большого друга», —
поделилась пианистка.

Кикабидзе был в коме, но вышел из нее за несколько дней досмерти, вспомнила артистка. Брегвадзе рассказала, что ей из больницы позвонила дочка актера. Кикабидзе не мог говорить, поэтому певица попросила друга моргнуть, если он хочет ее увидеть. Актер «улыбнулся и моргнул», вспомнила Брегвадзе.

Артистка считает, что это был сигнал. Кикабидзе хотелувидеть старую подругу. Но посетить его Брегвадзе не успела.

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